Denuncian condicionamiento de inscripción por pago de cuota en la escuela Ignacio Martínez de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Madres de familia de la escuela Ignacio Martínez Gallegos, ubicada en Infonavit Arboledas de la ciudad de Los Mochis, se quejaron de que les están condicionando la inscripción de los niños por pago de cuotas, lo que calificaron como injusto, ya que no mandarán a sus hijos a clases presenciales y que además la institución no se encuentra en buenas condiciones.

Dijeron que si no llevan dinero para pagar la cuota, tienen que hacer convenio de pago para poder inscribir a sus hijos.

"Los maestros están exigiendo el convenio. Tengo que pasar con el señor de este lado (el encargado de dirección) para poder pasar con la maestra (a realizar la inscripción). Si no traigo dinero, tengo que hacer convenio para pagar", dijo una madre de familia.

Añadió que les están pidiendo 800 pesos de cuota, y que los daría si los baños del plantel estuvieran en buenas condiciones.

Otra de las madres de familia mencionó que los maestros les estaban diciendo que si no llevaban la cuota no les iban a recibir los papeles de los niños para inscripción.

"Eso a mí no se me hace justo, que no vayan a recibir un niño por no pagarles la cuota o la mitad. Realmente eso no se necesita porque no van a regresar a clases los niños. Yo no lo voy a mandar. Toda mi familia se enfermó (de Covid), ya vivimos eso y yo no quiero otra vez volver a pasar por lo mismo, porque hay padres irresponsables que no no cuidan a sus hijos y los van a mandar a las escuelas".

Comentó que son 800 pesos los que se tienen que pagar. También expuso que los baños no están en condiciones para que los niños entren.

"Todo el tiempo están sucios o no sirven, las puertas están caídas, necesitan mucho arreglo, los del turno de la tarde, porque los de la mañana todo el tiempo los tienen cerrados".

Asimismo, añadió que es mucho la cantidad de 800 porque hay mamás que tienen más de 3 niños en la escuela.

Por su parte, Juan Hernández Álvarez, encargado de la dirección, ya que el director falleció, dijo que los niños se pueden inscribir si los papás no llevan el dinero de la cuota y que el convenio de esta fue establecido para darle mantenimiento a la escuela porque tiene muchas necesidades, pues se robaron cinco aires, cableado, la bomba de agua, entre otras cosas.

"Es voluntaria la cuota, pero este pago es para el mantenimiento a la escuela".

Leer más: Se gradúan 102 Licenciados en Derecho en la Unidad Virtual de la UAIM

Añadió que las primeras semanas regresarán a clases de manera virtual, ya que por el momento la escuela no está en condiciones para regresar presencial.