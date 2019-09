Denuncian “coyotaje” en Recaudación de Rentas

Los Mochis, Sinaloa.- Una burla es lo que contribuyentes del estado consideran que hacen los trabajadores de Recaudación de Rentas quienes al parecer le dan preferencia a los gestores mejor conocidos como “coyotes”.

“Karla”, quien por miedo a represalias omitió su nombre, denunció que ante la vista de todos los que esperaban ser atendidos, los trabajadores del Sate preferían darle prioridad a quienes hacían trámites a cuenta de dinero.

“Tenemos más de 2 horas esperando para que nos atiendan con un turno y estamos viendo que hay gente que está pasando sin turno o que tienen turno, hacen el trámite y regresan y los vuelven a atender con otros documentos”, señaló.

Además, comentó que los trabajadores duran mucho tiempo con una sola persona o bien, durante otro tanto sin hacer nada aparentemente.

“Vemos que no avanzan, hay muchos espacios, muchos escritorios vacíos, hay gente que no está trabajando y gente que tarda horas sentado. Nos damos cuenta que hacen varios trámites, esa gente que se dedica a eso, son gestores y uno pierde aquí todo el día, ya es la una de la tarde y no tenemos la certeza de que nos vayan a atender pronto”, abundó.

Por su parte, Ricardo comentó que él llegó desde las 7:30 horas a fin de ser de los primero en ser atendido, pero pasaron más de 5 horas y no terminaba su trámite de placas.

Nos damos cuenta de que pasa a cada rato la misma persona y aquí estamos nosotros esperando turno, llegué desde muy temprano y ahorita estoy esperando a que llegue mi turno, está muy lento”, precisó.

Por último, Francisco, quien es vecino de esta ciudad comentó que llegó a las 7:00 horas a fin de sacar placas para su unidad pero por lo que llamó lentitud de los trabajadores no salió de la oficina temprano sino que fue hasta después del medio día.