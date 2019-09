Denuncian de nuevo desaparición de semanas cotizadas del IMSS

Los Mochis, Sinaloa.- Las denuncias de desaparición de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen apareciendo. Es el caso del trabajador Román Alarcón Villareal, quien denunció que al momento de quererse jubilar le negaron su constancia de semanas cotizadas porque le aparecieron en el sistema 307 semanas, de más de 500 que él había acumulado desde 1984.

Esto le afectó considerablemente ya que no se puede jubilar con el respectivo pago que merece por derecho.

“Me están quitando los años que trabajé en el propio Seguro Social, que son cuatro años. Primero ellos me dieron una resolución de 333 y cuando hice la apertura de semanas cotizadas manualmente me salieron 307 semanas. Yo ya había rebasado mis 500 semanas y ahora me dicen que no aparecen”, señaló.