Denuncian drenaje colapsado en Ahome Independencia

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace más de un mes, vecinos de Ahome Independencia sufren de malos olores y hasta enfermedades gastrointestinales debido a una enorme fuga de aguas negras causada por el drenaje colapsado.

Sobre este problema, Irela Fierro dijo que en repetidas ocasiones ha hecho los reportes pertinentes en la Japama, pero ni la base de Ahome ni la de Los Mochis se ha querido hacer responsable de este tema.

“Tenemos como un mes con este problema de drenaje, es un abuso, ya lo reportamos aquí en Ahome, pero la que atiende, Verónica, nos dijo que no, que le buscáramos por otro lado porque aquí no tienen camiones Vactor, ni siquiera nos dio opciones de solución, sólo nos dijo que pusiéramos la denuncia en otro lado”, señaló.

Ante eso, la vecina de este asentamiento comentó que se comunicó a las oficinas centrales y también le dijeron que no podían tomar el reporte, dado que la zona rural tenía su propia base y el personal para atender los problemas.

En tanto, los vecinos no soportan las aguas negras que aunque el problema es en la calle, las aguas sucias están dentro de los solares de las viviendas.

“Hablé a Mochis y me dijeron así por lo claro que no, que no me iban a hacer el reporte que porque aquí en Ahome me tenían que resolver, que la encargada de la oficina me tenía que tomar el reporte y solicitar el camión, de lo contrario no podían hacer nada, y yo le dije eso, que se estaban echando la bolita”.