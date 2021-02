Denuncian drenaje colapsado en Villas de Monterrey en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los vecinos del fraccionamiento Villas de Monterrey de la ciudad de Los Mochis denunciaron que desde hace algunas semanas el drenaje se encuentra colapsado.

Manifestaron que por las calles Garza Romero y Pedro Anaya se encuentra un registro por donde brotan las pestilentes aguas negras.

Los habitantes de este sector mencionaron que ya no aguantan esta situación y piden a las autoridades del municipio de Ahome una solución al respecto.

Los encargados de los comercios en dicha ubicación también comentaron que este problema les afecta, ya que el agua apestosa corre por el bulevar Pedro Anaya y la tienen frente a sus negocios.

Por el lugar, hay taquerías, tiendas de abarrotes y demás establecimientos que solicitan a la Japama que acuda al lugar para que se solucione este problema que les acongoja desde que se originó.

No se puede estar. Yo me salgo a barrer afuera y mejor me meto porque no se aguanta la peste”, dijo una de las encargadas de una tienda de abarrotes.