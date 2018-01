Denuncian falta de insumos en el Hospital General

Los Mochis, Sinaloa.- Derechohabientes del Hospital General de Los Mochis, principalmente afiliados al Seguro Popular, denuncian la falta de jeringas, algunos medicamentos y material de curación.

Familiares de los pacientes dijeron que para recibir la atención deben comprar ellos mismos los insumos que se requieren, costando más caro el medicamento, con lo que gastan alrededor de 800 pesos por cada fármaco que requieren.

“Ya tenemos más de cuatro días que no obtenemos medicamentos. Nos afecta mucho pues tenemos que comprarlas nosotros, nos piden el medicamento todos los días, son 1500 pesos que gastamos a diario, nosotros estamos aquí por que necesitamos las medicinas y no las tiene el Hospital General”, mencionó Angélica Mendoza.

Los pacientes denunciaron que no tienen los suficientes recursos para poder comprar los materiales como jeringas u otros tipos de material de curación y es algo que les piden en este nosocomio.

“Tenemos desde el 25 de diciembre procurando las jeringas y no las tienen. Es una gran molestia pues tenemos que comprar recetas de quinientos o trescientos pesos. No podemos comprar eso pues no tenemos dinero para poder comprar las cosas, no hay dinero, apenas tenemos para el día”, detalló Samuel Ernesto Soto Fierro, derechohabiente del Hospital General.

La farmacia no cuenta con el material ni medicinas que provienen principalmente del Seguro Popular. Foto: EL DEBATE

Molestia

La preocupación de no tener los recursos para poder adquirir las medicinas se convirtió en una gran molestia entre los derechohabientes, pues a pesar de estar en un programa de prevención y tratamiento para su salud como el Seguro Popular, no podían tener los insumos que deben de tener.

“Es una barbaridad que no tengan el medicamento desde hace más de dos semanas, por algo estamos en el Seguro Popular y es porque no tenemos dinero y todavía tenemos que comprar el medicamento que cuesta más de 600 u 800 pesos”, denunció Silvia Castro.

En el área de atención del sector Gobierno del Hospital General lucía solitario, lo que complica la atención a derechohabientes. Foto: EL DEBATE

Sin operaciones

La incertidumbre que pasan los familiares de diversos pacientes ante la falta de especialistas o de cirugías incrementa la molestia por la falta de insumos en el nosocomio. “Estamos esperando que operen a mi familiar. Nos dicen que hasta mañana lo operan o no, toda la semana tienen de que lo quieren operar pero no lo operan; lo quieren mandar a Culiacán, pero no podemos trasladarnos hasta allá. ¿Cómo le haremos? Desde el 25 de diciembre está internado por un problema en su pie”, mencionó Adela López, familiar de un paciente.

No hay respuesta

Este medio intentó establecer comunicación con las autoridades del Hospital General, pero no fue posible.