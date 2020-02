Denuncian faltante de medicamentos en el Issste en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) denunciaron la faltante de medicinas en la institución, así como la lentitud en la entrega a los pacientes.

“Cada mes traen medicinas a la farmacia y a veces nos pasamos hasta dos meses sin ningún medicamento, tal como pasó en el mes de diciembre y noviembre que nos quedamos sin medicamento”, señaló Carmina Estefanía Mondaca Quintero.

Faltante de medicinas

Mencionaron que la escasez de medicamento, así como la lentitud en el sistema que maneja la institución ha provocado grandes molestias entre los derechohabientes, pues no se les atiende de una manera correcta ni tampoco les aseguran su medicamento para controlar sus enfermedades.

“En el caso de nosotros hacemos fila desde muy temprano y aquí se hace fila de 2 a 3 medicamentos o de los que vienen por uno y muchos que vienen por más se forman en el de uno y retrasan a los demás y la lentitud en el sistema que tienen pues aún más”, señaló Perla Nahomi Contreras.

Los afectados añadieron que fue el día miércoles cuando se les dio un número para recoger los medicamentos desde muy temprano y al cerrar la farmacia a las 18:00 horas, muchos pacientes se quedaron sin obtener sus insumos, por lo que pensaron que al siguiente día podrían acudir con el mismo número; sin embargo, esto no fue así, ya que se repartieron nuevos números.

“Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos al Issste nos dieron nuevos números y los que teníamos ya se perdieron y eso no nos parece justo porque muchos esperamos todo el día de ayer como para que hoy ya no aplique el número. No es nuestra culpa la faltante de medicamentos”, indicó Carmen López.