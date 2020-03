Denuncian fuga de agua potable en Nuevo Horizonte, Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Una fuga de agua ubicada en las calles José Aguilar y Alfonso G. Calderón tiene en jaque a los vecinos del fraccionamiento Nuevo Horizonte, ya que desde hace varias semanas se originó y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) no se ha preocupado en solucionarla.

Laura Beatriz Soto Manzanárez indicó que esta fuga de agua potable ya ha hecho hasta un “canalito” y que a pesar de que se reporta a la Japama estos no acuden a resolver el problema.

“Ya tiene varios días esa fuga de agua y la Japama ya sabe que está ahí, pero no vienen a arreglarla. No sé qué esperan, yo creo que esperan que se haga una laguna enfrente de las casas para que vengan y la solucionen”.

Mencionó que esta fuga de agua proviene de una alcantarilla que se encuentra sobre una banqueta, por lo que le corresponde a la Junta resolver este problema que ha dejado miles de litros de agua tirados en las calles.

Es una barbaridad que se desperdicie tanta agua y que Japama no quiera venir a solucionarlo”.

Por otra parte, los vecinos también solicitaron a las autoridades municipales limpien los solares baldíos que se encuentran en este fraccionamiento, pues muchos acumulan animales que pueden provocar enfermedades entre la población.

“Hace mucho que no vienen a fumigar o a ver qué pueden hacer por el fraccionamiento. No sé por qué no vienen si es porque estamos lejos o por qué, pero para acá no se paran los del municipio”, señaló Fernando López.

Agregaron que también se necesita la rehabilitación de distintos parques que se encuentran olvidados por la comuna.