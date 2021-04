Denuncian fuga del drenaje que ya tiene tres meses en Compuertas, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinas del ejido Compuertas claman la urgente intervención de la Japama, debido a que ya tiene tres meses soportando la contaminación que les genera el brote del drenaje sanitario en sus viviendas.

Y es que las aguas negras comenzaron a brotar un día por los registros sanitarios y desde ese momento ya no las pudieron detener, y a pesar de que ya presentaron los reportes ante la paramunicipal e incluso pidieron la ayuda de la actual alcaldeza de Ahome, Socorro Calderón, en un recorrido que hizo por el ejido, a la fecha nadie los ha ayudado.

El problema se localiza por la calle Bénito Juárez frente al poste Número 84, en donde varios vecinos padecen desde hace meses los malos olores y el riesgo permanente de contaminación a que diariamente se están exponiendo a causa del derrame que se presenta de las aguas negras, ya que estas formaron grandes charcas contaminadas en los patios de sus viviendas que representan un auténtico peligro para todos los integrantes de sus familias, pero particularmente para los niños.

Las inconformidades

La señora Josefina Martínez Ruiz, una de las vecinas afectadas, señaló que realmente ya están desesperadas por todos los problemas que están enfrentando a causa del taponamiento del drenaje, debido a que los baños de sus casas ya no los pueden usar, pues se tienen que bañarse en otros espacios y ya no se dija los problemas que tienen que enfrentar para realizar sus principales necesidades.

Indicó que el problema se presenta porque seguramente hay un taponamiento por el registro principal de drenaje que corre por el medio de la calle.

Lamentó la nula respuesta que han recibido de parte de la Japama, ya que a pesar de que el encargado del sistema en la comunidad ya está enterado, a la fecha no ha hecho nada para brindarle una solución a este grave problema.

“Pedimos que ya alguien venda a ayudarnos porque todo el día estamos sorbiendo los malos olores; estoy haciendo comida y me da la aroma, estamos comiendo y nos da la aroma todo el día y no poemos abrir la casa y las ventas para no tener un problema mayor”.

Por su parte, la señora Rosario Ramírez, otra de las vecinas afectadas, clamó que realmente ya se atienda y se resuelva el problema porque ya están desesperados y temen comenzar a padecer enfermedades.