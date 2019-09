Denuncian inconsistencias en trámite de tarjeta BEA

Los Mochis, Sinaloa.- Son muchas las quejas de estudiantes y padres de familia que han expuesto fallas e inconsistencias en el sistema BEA y módulo de la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE) para el descuento del transporte público.

Jóvenes universitarios mencionaron que tienen que sacar cita en la página http://tarjetainteligentesinaloa.org.mx/ para que los atiendan, cuando en realidad el centro de credencialización que se encuentra en Hidalgo y Corregidora luce completamente vacío, y las fechas disponibles son hasta el mes de octubre.

“Tenemos que hacer cita por la página en internet y las citas son hasta en octubre. Yo vine el año pasado en estos meses y no hice cita, estaba solo igual que ahorita y me dieron la tarjeta. En esta ocasión la extravié. Yo agarro tres camiones al día y son como 210 pesos a la semana lo que gasto en camiones”, manifestó Lluvia Báez, estudiante de la UANEG.

En el mismo sentido, Desiree Luna, también estudiante de la UANEG, comentó que agradecen que al aumentar la tarifa del camión, la de estudiante haya quedado igual, pero que en estos momentos no les sirve de nada porque siguen pagando normal al no tener la tarjeta.

“Ahorita no está sirviendo de nada en mi caso, y en el caso de muchos estudiantes también. Ahorita está sola la oficina, se supone que si es por citas, debería de haber muchos estudiantes tramitando la credencial, y no hay nadie”, dijo.

Citas en día festivo

De acuerdo con María Fernanda Carrizoza, estudiante de la UAS, el sistema les arrojó citas para el 16 de septiembre, pero el módulo no abrió ese día.

“Llegamos y había personas esperando desde las 9:00 horas, y nosotros llegamos a las 10:30, porque teníamos cita a las 11:00 y no abrieron. Algunos de mis compañeros vienen desde Higuera de Zaragoza, yo vengo desde Compuertas y no se nos hace justo”, expuso.

La joven añadió que tampoco pudo hacer el trámite el día de ayer.

“Hoy tampoco pude hacer el trámite porque la página me arrojaba puras citas para reactivación y yo ocupaba sustitución, entonces saqué la cita para ver si me podían hacer el trámite y no me pueden atender porque es otro folio diferente. Tengo que hacer otra cita”, lamentó.