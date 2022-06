Denuncian irregularidades en módulo de carros "chocolate" en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Una serie de irregularidades en el módulo de regularización de autos "chocolate" de Los Mochis denunció un vecino de esta ciudad.

“Están haciendo un atropello con la gente y aparte están extorsionando a la gente, sacándoles dinero”, expresó José Miguel Mendoza.

Detalló que a unos de sus parientes de Choix que acudieron al módulo, el cual está ubicado en el Centro de Usos Múltiples (CUM), no les hicieron el trámite aun pagando la cantidad de 2 mil 500 pesos al SAT, porque en una parte del formulario múltiple de pago, en la sección punto de revisión le pusieron Puente Internacional Garita Mesa Otay, y les dijeron que debían ponerle Topolobampo.

“A unos parientes que vinieron de Choix los regresaron y van a tener que volver a pagar, pues eran dos carros, y van a tener que volver a pagar 5 mil pesos y no tienen, van a tener que esperar a que el SAT les regrese el dinero. Les dijeron que el pago estaba mal porque querían que dijera Aduana Topolobampo, y Topolobampo ni siquiera es aduana. Tampoco quieren que diga regularización de vehículos chocolate”, dijo molesto.

Asimismo, denunció que les dicen que los títulos de los carros son falsos para pedirle dinero a cambio de solucionarles el problema y poder continuar con el trámite.

“Y le dicen a la gente que el título es falso, ni saben si es falso o no, nomás para que la gente les dé dinero, en vez de ayudar a la gente. En Guasave y Culiacán ayudan a la gente y aquí no, le ponen trabas a la gente para sacarles el dinero.”

Contraparte

Al respecto, Manuel Machado, encargado del módulo de regularización de carros que se encuentra en el CUM de Los Mochis, mencionó que ningún trámite se regresa aunque venga con otra aduana. Dijo que a los que se regresan es porque traen mal el concepto de pago, en el cual deben seleccionar la clave: 700163 Aprovechamiento. Medida de transición temporal; o que no traigan los datos personales correctos como nombre, CURP y dirección.

Expresó que en los casos cuando el título está mal es porque no coinciden los números de serie. “Aquí todo se está haciendo conforme a derecho sin andar cobrando. Los trabajadores están haciendo muy buen trabajo. La intención es ayudar al trámite, hay que gente que perdió el título y buscamos la manera de que salga con el carro regularizado, pero en la situación donde no venga la serie pues ya no se puede.”

Exhorto

El encargado del módulo de regularización de carros que se encuentra en el CUM hizo un llamado para que las personas pregunten todas las dudas en el llenado de los documentos.