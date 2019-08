Denuncian lentitud en el trámite de regularización de restaurante

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que desde el pasado lunes se cumplieron con los requisitos que el municipio pedía para retirar los sellos de clausura al restaurante de Luis Felipe Villegas, la realidad es que hasta este viernes, el establecimiento permanecía cerrado.

El empresario dijo que una vez más, las autoridades ejercen violencia política, pues se niegan a destrabar el tema generando serias pérdidas económicas, pero también, daños para los empleados de este restaurante que tienen una semana sin trabajar.

“El lunes se metió el trámite, ya es viernes y es hora de que no tenemos respuesta, la titular de Desarrollo Urbano, Solangel Sedano parece que no está aquí, ni el presidente aunque no es un tema que tenga que revisar el presidente, es un tema donde Desarrollo Urbano tiene sus procedimientos y si se cumple con la norma y se cumplen con los requisitos, se deben quitar los sellos y aún no los quitan de mi restaurante”, dijo.

Con respecto a las faltas que llevaron a esta clausura que es la falta del permiso de uso de suelo, Villegas Castañeda comentó que de primera instancia, el municipio debió haber implementado otras acciones como una sanción antes de llevar directamente a la clausura como sucedió.

“El requisito de uso de suelo es un trámite administrativo que se hizo a nombre de la dueña del local porque yo rento ese espacio, es un trámite que tenía que hacer la arrendadora no lo arrendador, si fuimos notificados pero nosotros solicitamos un plan y la dependencia estaba de vacaciones”.