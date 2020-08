Denuncian mala atención de Japama vecinos de la colonia Bienestar de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Propietarios de una paletería ubicada por la calle Niños Héroes en la Colonia del Bienestar en la ciudad de Los Mochis, denunciaron el pésimo servicio que brinda la Japama, ya que a pesar de que desde el pasado 3 de agosto denunciaron el brote de aguas negras frente a su negocio, a la fecha los empleados de la paramunicipal no han solucionado el problema.

Josefina Ruvalcaba, propietaria del negocio, indicó que a pesar de que presentaron en tiempo y forma la solicitud para la atención de problema, 10 días después acudieron los empleados de la paramunicipal, simplemente fueron a darle la vuelta porque no resolvieron el problema.

Indicó que el problema es causado por un problema surgido en la reconexión de la tubería principal en el tramo de calle que recientemente fue arreglado, por lo que se trata de un problema que le corresponde resolverlo a la Japama y no a los particulares.

Indicó que urge que se le brinda una solución al brote de aguas que enfrentan porque en la actualidad afecta la imagen de su negocio, además de que representa un serio problema de contaminación que les puede llevar a enfrontar enfermedades.

Manifestó que no merecen la calidad de servicio que le está brindando la paramunicipal, porque durante 28 años han estado pagando religiosamente las cuotas por el cobro del agua y el supuesto servicio de mantenimiento que se le da a la red de drenaje, por lo que no es justo que ahora que requieren que la paramunicipal atienda e un problema que es de ellos, no actúen con la celeridad que se debe.

