Denuncian mala atención en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el supuesto objetivo de protegerse de un posible contagio, trabajadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ahome ha dejado de realizar trámites del interés de empresas y trabajadores.

Así lo denunció Israel Fernández, quien explicó que quienes están en ventanilla decidieron colocar un cartón y cerrar prácticamente la atención a quien llega.

“Voy faltando 15 minutos para las 13:00 porque según a esa hora cierran y me dicen que ya no están ateniendo, además colocan un cartón que no deja ver nada, no veo a la muchacha ni ella a mí; tengo que gritar para que me escuche y sólo me dice que ya no están atendiendo, que regrese al día siguiente. Esto no puede pasar, me siento muy molesto que de trabajadores que se supone son del pueblo nos nieguen la atención”, sostuvo.

Y es que comentó que su intención era resolver un convenio de indemnización para dos trabajadores que al final quedaron detenidos por tiempo indefinido, pues en la misma dependencia se le informó que el encargado de ese trámite no acude a la oficina, sólo los días de paga.

“No me quiere atender la muchacha, pregunto por el otro joven y me dicen que no va, que sólo va cuando va a cobrar. Cómo es posible eso, además qué es eso que pongan cartón si ya tienen cristal, no las podemos ver, no sabemos qué hacen ni las escuchamos tampoco.”

Por último, hizo un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que no descuide las dependencia que, aseguró, se están relajando.