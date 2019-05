Denuncian mala calidad del agua en el ejido Chihuahuita

Los Mochis, Sinaloa.- Como intomable y sucia consideraron habitantes del ejido Chihuahuita el agua que les otorga la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) desde hace años y empeoró luego de las inundaciones pasadas en el mes de septiembre del 2018.

“El agua de aquí no está buena para tomar, hay que comprar agua; además casi no sale agua, se revientan las tuberías y no les da las fuerzas suficientes para que tengamos agua. Nos jalan y nos dejan menos agua a los que no tenemos bomba”, expuso Francisca Franco.

Mala calidad del agua

Asimismo, la habitante Julia Alcalaz Sauceda señaló que cada mes pagan 130 pesos por un servicio que es pésimo y que si no la pagan se la cortan inmediatamente, por lo que mencionó que no se le hace justo que teniendo un servicio pésimo se las quieran cortar cuando en sí no lo tienen siempre.

“Pedimos que se resuelva esto porque desde que sucedió lo de las inundaciones la calidad del agua empeoró y no se ha mejorado todavía. El agua no se puede tomar ni se puede usar para nada, se deben de comprar garrafones de agua para poder hacer todo porque si no no se puede hacer nada”, señaló.

Asimismo, Candelario Vaca Valenzuela denotó que la tubería que se encuentra en la comunidad se encuentra en un muy mal estado ya que es antigua y con cualquier presión en el líquido esta explota.

“Tenemos el sistema del agua ya no sirve, ya no sirve la tubería, necesita una rehabilitación total para que el servicio sea el adecuado. El gobierno debe venir y solucionar esto pues es urgente tener el servicio de agua y sería bueno que tomaran en cuenta al ejido Chihuahuita, nosotros estamos esperando el cambio porque no ha llegado nada”.

Calles en mal estado y drenajescolapsados

Los habitantes también hicieron notar la mala calidad de los drenajes sanitarios los cuales se colapsan cada tiempo, por lo que no pueden realizar sus necesidades básicas normalmente. “Los drenajes cada tiempo colapsan, no sirven ya, el municipio tiene que acudir y tomarnos en cuenta porque hasta el momento sólo nos han hecho a un lado en todo”, mencionó Esther Arámbula Sandoval Torres.