Denuncian matanza de perros en el ejido Plan de Ayala

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Plan de Ayala han denunciado de manera extraoficial algunos casos de envenenamiento de perros.

El caso prendió los focos rojos de la Dirección de Seguridad Pública, desde donde se retomarán los casos a fin de llegar a la razón de este acción.

Así lo dio a conocer Carlos Francisco Rodríguez Ponce, responsable de la dependencia municipal quien dijo que específicamente no se tienen datos precisos de los casos.

Asimismo, dijo desconocer los detalles de la situación que se estaba presentando con la muerte de canes, pese a que los habitantes ya han solicitado la intervención de la Policía Municipal a través de síndicos, comandantes e incluso del comisariado sin tener respuesta.

“Como tú lo dices, esa información que ahorita me estás planteando, me estás informando, no la tenemos como una denuncia formal por parte de los pobladores del dicho ejido”, señaló.

El funcionario municipal adelantó que en breve se entrevistará con el comisariado ejidal para conocer lo que está sucediendo en el lugar que dijo, hasta donde sabe, mantiene en zozobra a los habitantes.

De igual forma, informó que aunque muchos lo desconozca, el atentar en contra de los animales es un hecho sancionatorio, esto de acuerdo a las reformas a la Ley de Protección Animal.

“Por ahí Salud Municipal tomará cartas en el asunto también y nosotros como preventivos”, mencionó.

Sanciones

Rodríguez Ponce agregó que estarán al pendientes de lo que marca la nueva ley, pues dijo, no sólo es importante la vida de las personas sino también de los animales.

Los lugareños dicen estar preocupados porque han encontrado cebos envenenados que los tiran incluso dentro de los solares y temen por los niños que andan jugando y se vayan a intoxicar.

“Puede ser peligroso esas acciones de quien los esté cometiendo, ahorita vamos a ir a la comunidad para entrevistarnos con el comisariado y con los pobladores para ver qué nos pueden informar y tomar cartas en el asunto”, recalcó.

Cabe mencionar que tan solo en lo que va de este mes han acabado con la vida de 20 perros pero la ola de envenenamiento se viene dando casi desde que inició el año.