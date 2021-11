Denuncian negligencia médica en Los Mochis; han pasado 4 días y menor no ha sido operado

Los Mochis, Sinaloa.- Han pasado cuatro días desde que el menor de 4 años de edad se fracturó el brazo izquierdo a la altura del codo y hasta el día de hoy no ha sido operado, además de que lo mantienen en un área con niños con neumonía en Los Mochis, denunció María Guadalupe López Mendoza.

El pasado jueves el menor se golpeó el brazo sufriendo una fractura, lo llevé al hospital de Juan José Ríos, pero nos dijeron que tendría que ser atendido en la clínica de Ginecopediatría de Los Mochis; sin embargo, no fue recibido porque no había traumatólogo por lo que le dijeron que se tenía que trasladar a la clínica 49 del IMSS, dijeron que lo operarían a las 22:00 horas de ese jueves; sin embargo, fue operado otro niño y al mío lo dejaron.

"Terminó el turno del médico y me dijeron que tenía que llevarlo a la clínica de Ginecopediatría, han pasado cuatro días y es hora que no lo operan, mi hijo sigue con dolor porque desde que ingresó no le han dado ningún medicamento para calmarle el dolor", subrayó.

López Mendoza dijo que durante el fin de semana los trajeron en vueltas del hospital pediátrico a la clínica 49, debido a que en ningún lado se han responsabilizado por la atención del menor, todas esas vueltas se hicieron con nuestros recursos ya que la ambulancia nunca llegaba para haber los traslados.

"Hasta el día de hoy no tiene mi nieto ni el expediente ni la orden para que sea operado, el pretexto es que lo extraviaron y que por ese motivo no se ha podido atender. Los mismos enfermeros nos dicen que si no nos movemos, no van a atender a mi nieto y para colmo la encargada de pediatría dijo que no tenían ningún documento que dijera que el niño estaba ahí, y mucho menos que tenía que ser operado del brazo.

Asimismo, dijo que desde el día jueves lo han estado lastimando con las agujas y los medicamentos que le han puesto ya que como no tiene expediente, no saben ni lo que le han inyectado y de nuevo le están picando las venas, pero el niño ya no quiere, dice que ya le duele el brazo de tanto piquete de agujas.

"Hoy lo tenemos en el hospital de Ginecopediatría, pero el colmo es que está en el área de los niños que tienen neumonía. Los médicos realmente son incompetentes e inhumanos ya que el niño tiene 5 días y es hora que no dan una respuesta de qué es lo que le van a hacer", subrayó.

Finalmente la señora María Guadalupe López hace un llamado a los directivos del hospital para que les digan a sus sub alternos que hagan las cosas bien ya que están tratando a personas y sobre todo cuando se trata de niños.

"El niño necesita de la operación de manera urgente, su brazo lo tiene quebrado y requiere de clavos ya que los huesitos le van a soldar y el brazo le va a quedar chueco", subrayó.