Denuncian peligroso puente que comunica a Bachomobampo 1 y 2 en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A dos años de que la tormenta 19-E provocara inundaciones en la región norte de Sinaloa y dañara el puente del dren Bayoneta, justo unos metros antes de llegar a la comunidad Bachomobampo Dos, en el municipio de Ahome, no se le ha hecho ninguna reparación; por el contrario, parece cada vez más dañado.

Los vecinos recuerdan la triste situación que vivieron en septiembre del 2018, cuando quedaron incomunicados los 8 ejidos que conforman las concentraciones ejidales de Bachomobampo 1 y 2, de Ahome, pues la fuerte corriente de agua que inundó tierras de cultivo también provocó el derrame de drenes y canales y cubrió el puente a tal grado de dejarlo intransitable por varias semanas.

Reynaldo Rivera Sandoval, comisariado del ejido 20 de Noviembre Dos, de esta misma concentración ejidal, dijo que se han hecho diversas gestiones para la reparación de este puente, pero hasta el momento ninguna autoridad tiene una respuesta.

El puente es un peligro, está mal, pasan carros muy pesados por ahí; si alguno no conoce el tráfico en ese punto, corre riesgo de accidentarse. No sé si no hay recursos, porque ya se han hecho las solicitudes correspondientes para que se restaure ese puente”.