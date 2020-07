Denuncian pesca furtiva de camarón en tres bahías de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La pesca furtiva de camarón, más que en otros años, en este ha estado peor la cuestión del saqueo de este crustáceo en veda en las bahías de Topolobampo, Ohuira y Santa María, denunció Abel Orozco.

El presidente del Comité de Vigilancia del Sistema Lagunar de Topolobampo expuso que esto se ha salido de control porque no hay una autoridad que detenga esta práctica ilegal del saqueo de camarón.

“El saqueo de camarón lo están haciendo de acuerdo con la marea, a veces tempranito, otras veces por la tarde.”

Dijo que ante esta captura ilegal que han detectado que se está haciendo del crustáceo, temen que el producto escasee y encarezca su precio cuando se levante la veda.

Abel Orozco mencionó que se requiere el apoyo de la Marina para evitar que la pesca ilegal se siga realizando.

“Se necesita que nos eche la mano la Marina porque Conapesca se queja de que no tiene personal para ayudarnos. Ojalá pudiera echarnos ahí la mano la Marina con algunos soldados para prohibir esto para que no se acabe la temporada temprano.”

Hizo un llamado al gobierno federal para que les brinde el apoyo necesario.

Lamentó que este año no se diera presupuesto para la vigilancia correspondiente de la veda y evitar la pesca furtiva.

Destacó que en la temporada pasada hubo escasez del producto porque lo sacaron antes de tiempo.

La temporada pasada no fue la gran cosa, y eso nos está afectando, que no se vigila el producto, y ya cuando empieza la temporada, pues ya casi no tenemos camarón en las bahías.”