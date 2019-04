Denuncian pésimo servicio de recolección de basura en El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Toledo Corro en la sindicatura de El Carrizo manifestaron un pésimo servicio en la recolección de basura debido a que la unidad no ha circulado por el sector desde la semana antepasada, dejando a la comunidad con olores fétidos y con basura en sus calles.

José Concepción Valdez, habitante de este sector, señaló que desde el pasado viernes 12 de abril la empresa recolectora PASA no ha pasado por el lugar, por lo que exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y resolver la situación.

“La basura está amontonada en la colonia. Ya lo esperamos una semana y no pasó y ya hasta le pusimos un cartelón de los días que no ha faltado; es un pésimo servicio el que demuestra la empresa y sí queremos saber para cuándo va a pasar para sacar la basura que ya tiene más de 10 días”.

Agregó que esta situación no se había presentado en la colonia, por lo que extraña que el camión recolector no pase por el sector.