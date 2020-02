Denuncian por omisión al Órgano Interno de Control

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el mes de mayo del año pasado, el Órgano Interno de Control ya tenía conocimiento de un supuesto conflicto de intereses de Paúl Corona, director de la Unidad de Inversión a quien se le señala como proveedor del municipio.

Sin embargo, al día de hoy, el área investigadora municipal no ha dado ninguna respuesta por lo tanto, cae también en una irregularidad que también tendrá que ser investigada, declaró Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora.

“No pasa nada, no sucede nada aún teniendo los elementos, hemos visto un órgano interno omiso, que no hacen las investigaciones correspondientes, que no hemos visto que se sancione, no hemos visto reportes ni auditorías. Es un puesto que aparte de que emana de la Sindicatura de Procuración, ellos tienen una autonomía técnica aún así, yo no tengo la información de que ha llevado acabo en que no porque hasta esa reserva la información”, destacó.

En ese sentido, adelantó que se abrirá una nueva carpeta de investigación, pero también se notificará sobre esto al cuerpo de regidores sobre lo que se está denunciando.

“El Órgano es el encargado de sancionar, yo puedo investigar pero el encargado de sancionar vienen siendo ellos al igual que hacer sus propias investigaciones, sabemos que no han ocurrido ninguna de esas dos cosas, vamos a turnar y vamos hacer del conocimiento a regidores, nos iríamos al Congreso y hasta dónde sea necesario”, abundó.