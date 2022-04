Denuncian proceso amañado en elección del Módulo Mavari

Los Mochis, Sinaloa.- A poco más de un mes de que se lleve a cabo el proceso de elección de la nueva directiva del Módulo de riego Mavari, ya comenzaron a surgir inconformidades y denuncias.

Tal es el caso de Juan Luis Díaz, candidato a la presidencia de este organismo quien acusó a la actual directiva de tener las manos metidas en esta elección, incluso, no solo de poner a "su candidato" sino también, de hacer uso de los recursos humanos y económicos del mismo módulo.

"Hoy precisamente tienen una reunión en el estadio de La Despensa con un derroche enorme de recursos que desgraciadamente con todas esas mañas que tienen la están sacando de la tesorería de nuestro Módulo, exhorto a las autoridades a que revisen todo eso, han salido muchas anomalías, están utilizando todas la maquinaria, todos el poder que tienen para la compra de votos haciendo uso indiscriminado de todos los equipos, inclusive, el personal de ahí mismo los directivos son los que encabezan las campañas", señaló.

Asimismo, insistió en que el Módulo Mavari está trabajando a favor de su candidato, Javier Cota, quién dijo es un joven noble pero movido por la actual mesa directiva encabezada por Cristian Rodrigo quien es el presidente y el tesorero, Israel Barreras.

"Es un muchacho noble, de el no tengo nada de que quejarme pero ellos lo están utilizando para seguir con ese poder, para seguir mangoneando los destinos de nuestro módulo y no estamos de acuerdo los usuarios de que esto suceda, necesitamos que saquen las manos los directivos y que se pongan a trabajar pero a favor de todos, ellos no pueden ser juez y parte en este proceso, tienen que ser muy equitativos y muy justos para poder que este proceso se lleven santa paz", enfatizó.

Por último, dijo que antes había un comisario de Conagua que era el que regulaba todo esto, pero desgraciadamente lo quitaron.

"Pedirle a los usuarios que no se dejen engañar, la planilla que encabeza Juan Luis Díaz no se va a llevar el agua a La Loma, La Loma tiene sus propias concesiones, ha conseguido agua para sus siembras, nosotros defenderemos cada gota de nuestras concesiones con cuerpo y alma. La Loma es otro cantar, cuando haya agua se le vende y cuando no, están igual que los demás y otro de los puntos es que ahí necesitamos cuentas más claras", enfatizó.