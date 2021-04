Denuncian que Japama cobra 50 pesos de más en recibos sin dar explicación

Los Mochis, Sinaloa.- Como una vil estafa para el usuario calificó el ciudadano mochitense Miguel Oseguera el hecho de que la Japama esté cobrando 50 pesos a parte del importe neto a pagar ya con los recargos y demás conceptos.

Expuso que la paramunicipal solo cobra la cantidad, pero no especifica porque está cobrando ese dinero.

"Te presentas en ventanilla a pagar el recibo y todavía ahí con pluma te dice que debes 50 pesos, si pagas el recibo así como viene, ya con los recargos, por la cantidad de agua que se debe, ya sean dos meses, pagando la cantidad esa, todavía te dicen que debes 50 pesos".

El denunciante comentó que preguntó en ventanilla porque le estaban cobrando esa cantidad, pero no le explicaron el motivo.

"Pregunté que si porqué me están cobrando 50 pesos más y me lo canceló, pero de todas maneras en el recibo sale por la cantidad neta y luego dice y saldo pendiente 50 pesos. No dicen porque son esos 50 pesos, no especifican, si estás pagando tus pagos y tus atrasos, es una vil estafa para el público".

Expresó que pagó el recargo por atrasarse dos meses en el pago, y que en dado caso de que el cobro fuera por reconexión del servicio, este nunca se le ha cortado, y la Japama debería de informar a los usuarios, sobre esta situación para no agarrarlos desprevenidos.

Así como ponen los spots publicitarios deberían de decirle a los usuarios que no se atrasen porque se está cobrando esta cantidad por reconexión.