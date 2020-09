Denuncian que Japama se escuda con oficios para no hacer obras

Los Mochis, Sinaloa.- “Es una actitud cobarde que la Japama diga que no hace obras en la colonia José María Morelos por culpa de nosotros”, manifestó Francisco Aureliano Montes Reyes. El presidente del comisariado ejidal del Morelos denunció que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) está entregando oficios a los colonos en los que les dice que no pueden realizar obras para esta colonia porque él y Luis Ramos detuvieron la obra de uno de los principales colectores que desfogan el agua residual del ejido Morelos.

“Es falso, ya que no somos nosotros sino que existe un mandamiento judicial del expediente que se lleva a cabo por el tema de la carretera Los Mochis-Ahome, donde se ordenó la suspensión de obra. En contra de esa suspensión de obra se metieron 8 amparos del gobierno a través de terceros, los cuales fueron expuestos y ganamos los amparos”, dijo.

Añadió que el expediente que se lleva a cabo en el Tribunal Agrario es el 465/2017 por indemnización de los trabajos de reconstrucción en parte de la carretera Los Mochis-Topolobampo, incluidos los laterales de la misma que están dentro de los terrenos del ejido.

Mencionó que pararon la obra del colector que corre paralelo a esta carretera en dicho ejido porque tienen que respetar el mandamiento judicial.

“No es por voluntad única de nosotros, sino por el mandamiento que ya está previamente preestablecido y que ellos ya saben. Ellos dicen que nos amparamos en un supuesto juicio, no es un supuesto juicio, es el juicio 465/2017 que nosotros interpusimos desde que empezaron a reencarpetar la carretera Los Mochis-Topolobampo.”

Expuso que esta obra no es para el ejido Morelos, sino para la colonia Morelos, ya que se reconvirtió hace muchos años, y la colonia Burócrata, que ya pagan impuestos y tienen derecho que estos les sean retribuidos con obras y servicios.

Oficio que envía la Japama a los colonos de la colonia Morelos, el cual está firmado por Jorge Enrique Cinsel, gerente técnico y de operación de Japama. Foto: EL DEBATE

Ponerlos en contra

“Están queriendo voltear a la gente en contra de nosotros, argumentando que por culpa de nosotros no se hacen las obras. Si así fuera, nosotros somos dueños de una parte del bulevar Centenario y si quisiéramos perjudicar a la ciudadanía, pues detuviéramos la obra de reencarpetado que se está haciendo. Hay una parte ahí que no se ha desincorporado del ejido, pero no se trata de eso.”

Destacó que esto es muestra de la incapacidad que tiene el Ayuntamiento para resolver los problemas, ya que están dispuestos a llegar a arreglos.

No estamos exigiendo ni siquiera dinero, estamos pidiendo que lleguemos a buenos arreglos. Hay problemas que nos puede resolver el gobierno municipal y estatal y hay problemas que nosotros les podemos solucionar a los gobiernos”.

Asimismo, dijo que la Japama le está mintiendo a los colonos, pues el dinero que se iba a invertir en la obra del colector venía del Fonden, no del municipio ni del gobierno del estado.