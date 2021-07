Denuncian que OPEcología se niega a llevarse la basura en la colonia Burócrata de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Don Apolinar Ramírez es un vecino de la colonia Burócrata, de la ciudad de Los Mochis, que desde hace varios años se dedica a la venta de carnitas de puerco y que ahora, por disposición de la nueva empresa recolectora de basura, OPEcología se enfrenta a una contaminación.

Y es que denunció que desde hace varias semanas los trabajadores de dicha empresa se han negado a llevarse no sólo su basura, sino la de sus vecinos argumentando que tienen que pagar para poder que se les beneficie con el servicio.

Molestia

“Aquí pusimos unos botes que llenamos yo que vendo carnitas, un vecino que vende frutas y los demás vecinos. Tenemos semanas que pasa el camión y cuando mucho se lleva una cubeta nada más y deja el demás cochinero”, indicó.

Asimismo, señaló que en repetidas ocasiones le han hecho frente a los trabajadores; sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: deben de pagar para que recojan la basura.

“Es una peste, no se la quieren llevar. Como en esa esquina nosotros dejamos la bolsa de basura que generamos pues vinieron a decirnos que nos iban a cobrar de entre 3 mil a 4 mil pesos por tirar la basura siendo que la mayor parte de la basura es de los vecinos.”

Contaminación. Los vecinos se encuentran molestos pues la basura genera contaminación, malos olores y enfermedades. Foto: Debate

Reclamo

Comentó que no se les ha precisado cuándo específicamente sería este cobro, ni qué tanto tiempo, aunque consideró que esto es excesivo por parte de OP debido a que la mayor parte de la basura que se acumula en la esquina de la calle Daniel Castillo y Leona Vicario es doméstica.

Exigencia. Piden a la empresa OPEcología y a las autoridades municipales atender la denuncia, no aguantan la peste. Foto: Debate

“La mayor parte de la basura es de los vecinos, no de nosotros, y me parece un abuso; además, no nos dijeron si nos iban a cobrar a la semana o al mes, pero cómo vamos a pagar; los mismos trabajadores me dijeron eso, vinieron al negocio a decirme que iban a mandar a alguien de la oficina para que nos cobrara”.

