Denuncian que Tesorería Municipal de Ahome emite recibos de pago falsos

Los Mochis, Sinaloa.- La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos a cargo de Sergio Leyva Germán, emite a los contribuyentes recibos de pago falsos, denunciaron dos contribuyentes del municipio que ahora enfrentan un proceso administrativo que podría desencadenar en embargo.

De acuerdo a Héctor Fernando Ramos López, el pasado 11 de septiembre le llegó un requerimiento de pago del Impuesto Predial Urbano correspondiente a este año; sin embargo, esta obligación ya había sido cubierta el 29 de marzo.

Los hechos

Ante esta solicitud de pago del municipio, el contribuyente acudió a Ingresos con el propósito de aclarar su situación; sin embargo, al ser recibido por una persona identificada como Fredy Portillo, jefe del departamento de Instancia al Contribuyente de dicha área, prácticamente le “arrebató” el documento alegando que era falso y que debía quedarse con él. El recibo de pago tiene como folio U758497 y obedece a la clave catastral 003-000-019-409-023-001. El importe es de 4 mil 615.92 pesos, sellado por Tesorería.

“Cuando yo mando a mi empleado a ver mis estados de cuenta, nosotros aparecemos en ceros, pero al mostrar el recibo, Fredy nos quita un recibo de pago que dijo que era falso, de ahí se derivó todo el problema.”

Encrucijada

Después de eso, relató que se presentaron ante el Jurídico del Ayuntamiento, Jonathan Gutiérrez, quien reconoció que no podían retener el recibo de pago pues al final esa era su defensa. Sin embargo, en un acto que él llama “venganza”, la titular de la Dirección de Cobranza, Onisa Juárez, en un par de días de haberse presentado esta situación, emitió nuevamente requerimientos de pago, pero no sólo por esa clave catastral sino por dos propiedades más: una a nombre de su esposa, Marcela López Nevárez, y una de él.

“Nos llegaron tres requerimientos de pago o demandas de pago de medio millón de pesos, en las cuales nos dicen que si en 15 días no están resueltas, ya sea presentando los recibos pagados o poniéndome al corriente, me pueden embargar; me están cobrando ahora por tres propiedades desde el 2014, pero yo tengo todos los recibos y se los mostré”, precisó.

Nuevamente acudió al municipio, pero ahora a la Dirección de Cobranza, donde la misma encargada le advirtió que esos recibos debían ser cubiertos, de lo contrario se tomarían acciones legales.

“Nosotros tuvimos que hacer la contestación de los requerimientos. Nos mandaron a un despacho, pero yo preferí agarrar a un abogado privado. Ya les respondí pero ahora me ponen trabas, me dicen que están mal las contestaciones y no me las quieren recibir. ¿Entonces, a qué están jugando?”.

Clave catastrales

Las otras dos claves catastrales son 003-000-019-409-029-001 y 0000-0011-0501-0017-00001.

Ramos López agregó que luego de presentar todos los recibos pagados desde el 2014 de las tres claves catastrales solicitadas en el requerimiento de pago, él solicitó cartas de solvencia fiscal, la cual le garantiza como contribuyente que él realizó el pago de su obligación, pero al día de hoy Sergio Leyva se ha negado a dársela.

“Yo voy y le presentó todos los recibos de pago e insisten en que no son válidos. Yo reviso en el portal del Ayuntamiento y al poner las claves catastrales aparezco sin adeudo. Eso a mí me da derecho de pedir esa carta de solvencia fiscal. Las pido pero se niegan a dármelas porque me quieren obligar a pagar ese medio millón que no estoy dispuesto a dar”.

Añadió que el mismo Fredy Portillo, quien fue el primero en reconocer que el recibo de este año era falso, se atrevió a pedirles 5 mil pesos por cada clave catastral para “ayudarlos” y dejar sus cuentas en ceros.

“Estas personas lo que quieren es dinero y yo no se los voy a dar porque yo he cumplido siempre con los pagos. Me piden medio millón pero este Fredy me pide 5 mil pesos por cada predio para ayudarme, esto es un acto de corrupción evidentemente. Le pregunto a Sergio Leyva por qué emiten recibos falsos y por qué quieren engañar a la gente, queriendo sacarles dinero”.

El mochitense dijo temer por la integridad de él y de su familia, pues, enfatizó, evidentemente están siendo hostigados por la autoridad.

“Yo fui por una clave catastral y ahora resulta que debo tres. Qué rápido dieron con mi propiedad y las de mi esposa. Me tienen identificado y no sé qué pueda pasar, lo único que quiero es que me resuelvan porque dinero no les voy a dar”, puntualizó.