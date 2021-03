Denuncian que Viva Aerobus vende boletos en línea y no opera

Los Mochis, Sinaloa.- Valeria Bravo compró dos boletos en línea, uno para ella y otro para su hija de dos años de edad, para viajar por Viva Aerobús de Los Mochis a la Ciudad de México el día 1 de marzo, sin embargo, al llegar al aeropuerto de Los Mochis se dio cuenta que la aerolínea no estaba operando.

La usuaria viajó de La Paz a Los Mochis por Aero Calafia y de aquí pretendía irse a Ciudad de México por Viva Aerobus.

“Yo compré los boletos hace más de una semana, el día de ayer era mi vuelo a las 7 de la noche. Yo salí de mi casa temprano, viajo con una menor de edad, no me permitía hacer el check-in en línea, pero me pareció normal porque cuando viajo con mi hija tengo que presentarme siempre en ventanilla]”, dijo.

Añadió que al llegar a la ventanilla de Viva Aerobus en el aeropuerto de Los Mochis no había nadie. Mencionó que el personal de otra aerolínea le dijo que Viva Aerobus no estaba trabajando y que tenía dos meses que ningún empleado se paraba en esa ventanilla.

“Yo hablé al call center y me dijeron que estaba cancelado mi vuelo, pero no me dijeron porqué y les pregunté que si que iba a pasar con mi dinero, y me dijeron te puedo extender un váucher como reembolso de 800 pesos, y yo pagué como dos mil pesos porque también pagué el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)”.

La afectada, igual que otros usuarios esperan que la empresa les reembolse la cantidad que pagaron por sus boletos.

Acela Barboza,administradora del aeropuerto de Los Mochis, informó que Viva Aerobus canceló los vuelos de los días 1, 4 y 8 de marzo.

Quiero pensar que la aerolínea no les notificó a los pasajero”.

Dijo desconocer el motivo que tuvo la aerolínea para cancelar estos vuelos.

Añadió que durante el mes de febrero Viva Aerobus canceló todos sus vuelos y que a partir de marzo iba a iniciar el día primero de este mes, pero canceló. Expuso que del día 11 al 29 de marzo estará operando los lunes y jueves a la ciudad de México.