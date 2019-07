Denuncian que colectivo Aquí No bloquea apoyos en Lázaro Cárdenas

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del campo pesquero Lázaro Cárdenas se manifestaron de manera pacífica en Palacio Municipal para denunciar que en los últimos meses el colectivo Aquí No ha impedido que lleguen los apoyos de programas sociales a la comunidad.

A nombre de los manifestantes, Gloria Yesenia Montaño Sánchez puntualizó que alrededor de 35 miembros de ese movimiento que se opone a la construcción de la planta de fertilizantes obstruye la llegada de despensas, material rústico y otros apoyos que envía el gobierno municipal a las familias más vulnerables. Los rechazan con el argumento de que son enviados por representantes de la empresa GPO.

Rechazan postura

“Hay un grupo de personas que no dejan llegar los apoyos como despensas, enjarres, pisos, techos, porque relacionan las ayudas que están llegando al campo pesquero, con otros apoyos de una empresa privada; nos manifestamos para que el gobierno municipal sepa que Lázaro Cárdenas sí quiere apoyos. Si esas personas no los quieren, están en su derecho si no los necesitan, pero hay gente que sí los necesitamos y estamos en espera”.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Refirió que las vedas vigentes en la región han provocado desempleo y falta de ingresos a las familias que sobreviven gracias a la pesca, por lo que requieren apoyos del gobierno como el programa de empleo temporal.

“Los que conforman el colectivo Aquí No no quieren los apoyos, todo lo relacionan con la planta de amoniaco, pero existimos familias muy vulnerables, ahorita estamos en veda; aunque nos llamen muertos de hambre o vendidos por aceptar una despensa, ese alimento nos salva por unos días”.

“Unas 30 personas no son el pueblo, somos más de 800 personas en el pueblo; se respeta su punto de vista y que ellos no quieran los apoyos, pero no pueden decidir por todos los demás; no nos manifestamos contra ellos porque no queremos hacer una guerra. Nosotros venimos de manera pacífica a manifestar al gobierno que sí queremos los apoyos que nos envían”.

Aquí No se desliga

Más tarde, el colectivo Aquí No rechazó los señalamientos hechos por algunos pobladores de Lázaro Cárdenas en el sentido de que la organización ciudadana ha obstruido la llegada de apoyos a esa comunidad.