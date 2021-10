Denuncian que drenaje colapsado en la Scally en Los Mochis ocasiona que las aguas negras broten en su casa

Los Mochis, Sinaloa.- Una vecina de la colonia Scally denunció que desde hace más de un mes las aguas negras comenzaron a brotar por el registro sanitario de su casa y desde entonces no paran de salir las aguas fétidas.

La denunciante, Alejandra Ramírez con domicilio por la calle Genaro Estrada entre Río Piaxtla y Mariano Azuela en la colonia Scally, dijo que desde hace poco más de un mes pusieron su queja en la Japama; no obstante, solamente fueron a observar no no volvieron para nada.

Desde entonces y hasta la fecha las aguas negras no han dejado de salir lo que ha generado el malestar entre los habitantes de su casa así como de los vecinos ya que los responsabilizan de esa situación.

"No es nuestra culpa ya que el drenaje está colapsado o tapado pues las aguas negras no se van y ahí quedan estancadas, de hecho, tuvimos que romper la banqueta para ver si nosotros podíamos arreglar el problema, pero al romper más la banqueta, vimos que la tubería se erosionó, no existe", subrayó.

La inconforme dijo que a pesar de que la paramunicipal solamente vio y no resolvió el problema, este lo dejaron crecer ya que prácticamente se hizo un socavón, cuando se rompió la banqueta nos dimos cuenta que no hay tubería solamente las aguas negras que todo el día brotan.

"Nuestro llamado es que se atienda este problema ya que prácticamente Hany un socavon lleno de aguas pestilentes que ponen en riesgo la salud de las personas; sin embargo, a pesar de que está desbordándose esas aguas negras, las autoridades han sido omisas", subrayó.