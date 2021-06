Denuncian que el alcalde Billy Chapman no les cumplió a los pescadores libres

Los Mochis, Sinaloa.- "Billy Chapman se comprometió con nosotros desde el 2018 después de ganar la elección, a apoyarnos a todos los pescadores libres, ya sea en apoyo de redes, de sembrar camarón, tilapia, pescado, incluso camarón dentro de la bahía para que los pescadores libres hicieran eso también, que trabajarán organizados como los pescadores en bahía, pero no cumplió", denunció Vicente Balderrama.

El pescador libre del puerto de Topolobampo manifestó que se hizo un censo de mil 200 pescadores por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ahome para brindarles algún apoyo.

"Y no sabemos si consiguieron un plomo o una atarraya para un pescador. Incluso, se ve triste de plano y deplorable, nos apuntamos hasta para una despensa y no nos llegó. Entonces qué es lo que está pasando, qué es una sarta de mentiras", dijo.

Notable molesto añadió: "El presidente municipal es alguien que no cumple, no va a cumplir nunca porque no tiene ética profesional el señor, con el debido respeto, yo no tengo nada en contra de él, pero si se siente en los pescadores".

Expuso que los pescadores libres se quedaron con la esperanza de recibir algo de parte del alcalde.

Vicente Balderrama pidió a la Secretaría de Pesca del gobierno del estado, al Gobierno Federal y al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para que los tomen en cuenta y los apoyen.

