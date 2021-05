Denuncian que sale agua chocolatosa en El Fuerte; piden calidad en el servicio

El Fuerte, Sinaloa.- Vecinos de algunas comunidades de El Fuerte, cansados de no tener una respuesta de las autoridades, decidieron alzar la voz y denunciar el agua potable de mala calidad que reciben en sus hogares.

Tal es el caso de los habitantes de La Constancia, quienes aseguran que este problema tiene meses y aunque tienen el conocimiento de obras de mejoramiento de la planta potabilizadora instalada en dicha comunidad, la realidad es que el servicio es deficiente.

“La verdad es que es un cochinero de agua la que nos están dando, no puedo decir que todo el día sale como chocolate, pero la realidad es que gran parte del día sale sucia, incluso no sirve ni siquiera para lavar ropa o trastes, no sabemos qué es lo que está pasando”, declaró una de las vecinas.

De igual forma, señaló que en algunas ocasiones se le ha planteado el problema a los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), pero hasta el momento no se les ha dado solución.

“Uno toma agua que compra, que debemos decir es mucho lo que se gasta, más cuando en la casa somos muchas personas. Aquí lo malo es que hay muchas familias que viven al día y que no pueden estar comprando agua todos los días y es un abuso, es una pena que se esté dando ese cochinero de agua”, insistió.

La vecina afectada, quien omitió su nombre por temor a represalias, pidió la intervención de las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte que tomen cartas en el asunto y busca la forma de solucionarlo.

“Creo que todos merecemos un servicio de calidad, por eso las autoridades, más ahorita que andan en campaña, deberían buscar solucionar este problema que, a decir, es grave porque merecemos agua de calidad”, enfatizó.