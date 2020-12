Denuncian que un cerco invade área de banqueta en la colonia Las Fuentes en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa denunciaron que en el cercado de un terreno ubicado entre las calles 21 de Marzo, Adolfo López Mateos, Ignacio Zaragoza y Fuente de Venus, de la colonia Las Fuentes en la ciudad de Los Mochis, no se respetó el espacio para banqueta.

Guillermo Padilla, presidente de este organismo, dijo que las inconformidades de los vecinos de este sector se las hicieron llegar para que expusiera el caso y se le buscara una solución con las autoridades municipales de Ahome.

“Esta acción de los dueños o dueño nos habla de que debe haber corrupción del Ayuntamiento, ya sea del secretario de Obras Públicas, del mismo presidente o de los inspectores, que deberían de ver que esa situación no pase”, dijo.

Respetar el espacio

Añadió que se deben seguir y respetar los lineamientos para que se deje el espacio de las banquetas.

“No deben de meterse a la banqueta, no deben robarle terreno a la banqueta. Las construcciones deben tener una misma línea. Serán muy influyentes los dueños, no lo sé, ni los conozco, pero aquí si el dueño lo hace es porque hay complacencia de las autoridades, sino no lo hicieran”.

Agregó que no se está respetando el derecho de los peatones, quienes, al no haber banquetas, tienen que transitar por la calle exponiéndose al peligro por los automóviles.

Para poner esa valla, esa estructura, el dueño tuvo que haber pedido permiso, y se lo debieron de haber dado, y quién se lo dio, el de Obras Públicas por orden del presidente”, cuestionó Padilla.

Uno de los postes tiene el sello de clausura. Foto: Jorge Cota/ Debate

Clausura

En el lugar se observa un sello de clausura, pero la estructura no ha sido retirada.

Al respecto, Arturo Mendívil, director de Inspección y Normatividad de Ahome, informó que al cerco se le puso el sello de clausura desde el día miércoles y que el propietario va a tener que quitar los postes y ponerlos sobre los límites que le corresponde.