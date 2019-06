Denuncian saqueo de arena del río en Goros Pueblo

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del poblado Goros Pueblo demandan la urgente intervención del Gobierno federal, a través de la Conagua, Profepa y Semarnat, ya que un particular ha estado saqueando la arena del río Fuerte, argumentando que tiene una concesión para hacerlo.

Los vecinos se manifestaron en el lugar donde ha estado ocurriendo la extracción irregular del material, el cual se encuentra ubicado precisamente frente a su comunidad rural, situada aproximadamente a 10 kilómetros de la sindicatura de San Miguel, Zapotitlán, y demandan a estas instancias federales que intervengan para que paren a este particular y revisen los términos en que, supuestamente, se le aprobó esta concesión porque él argumenta que es dueño de seis hectáreas y están por aprobársele seis más.

Piden retiro de concesión

Rafael Higuera Alvarez, excomisario municipal de la comunidad indígena, indicó que la posición que mantienen todos los pobladores es que las autoridades intervengan y se lleve a cabo la revocación de las concesiones que le otorgó la Conagua a esta persona porque ha hecho mal uso.

Lo que han hecho es extraer la arena sin considerar el daño que están causando a la vegetación del lugar y ya no estamos dispuestos a permitir que esto se siga dando.

Señaló que la población se enardeció porque este particular ahora los amenazó con que ni siquiera les iba a permitir el paso al río porque iba a cercar todo este lugar.

“Toda la comunidad aquí está inconforme porque lo que han hecho es un saqueo del material, por lo que exigimos que se revoque esa concesión”, destacó.

Por su parte, Oyuki Buitimea, profesora de esta comunidad, hizo un llamado al gobierno de López Obrador para que atienda este llamado que le hace el pueblo porque las concesiones se dan, pero no para que hagan un mal uso, como es este caso, sino que sea para obtener un beneficio colectivo, no particular.

Otros vecinos, como José Aguilar, consideraron que están muy inconformes porque aparte este particular les pretende tapar los accesos al río Fuerte, lo que no permitirán.