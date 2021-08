Denuncian tiradero de agua limpia en el Centro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados y preocupados por el tiradero de agua limpia en el sector Centro de la ciudad de Los Mochis, los vecinos que viven cerca del callejón Galeana y la calle Belisario Domínguez alzaron la voz para que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) les haga caso.

Preocupación

El encargado de un negocio ubicado justo en la esquina donde se origina la fuga de agua, dijo que desde hace más de una semana se hizo en llamado a la paramunicipal, cuando apenas comenzaba a salir agua de entre el pavimento, pero ante la nula atención y el desconocimiento de los vecinos para atender el problema por su cuenta, el problema empeoró a tal grado que diariamente se tiran cientos de litros de agua potable que pudiera aprovecharse para el consumo humano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además del desperdicio de agua, los automovilistas corren peligro de accidentarse por la humedad en el pavimento. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Está bien que ya empezó la temporada de lluvias, pero seguimos con bajo nivel en las presas, lo que quiere decir que el desabasto de agua aún no termina y no puede ser posible que la Japama no atienda las denuncias y quejas que ponemos los vecinos sobre esta fuga que seguramente es de la tubería de ellos mismos, porque de entre el pavimento sale el agua limpia que ya abarca varias cuadras”, explicó don Nabor.

El tiradero de agua hace evidente la falta de atención de Japama, puesto que la mancha de humedad ya llegó a varias cuadras cercanas al cruce donde se origina la fuga de agua potable. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Leer más: Consulta de la planta de fertilizantes de Topolobampo debe ser antes de octubre: Quirino Ordaz

Los vecinos coincidieron en solicitar atención para una pronta solución de la Japama y aprovecharon para hacer responsable a las autoridades de esta dependencia del tiradero de agua potable que se está ocasionando por su negligencia.

¿A clases, llueva o truene?

Síguenos en