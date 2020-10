Denuncian tiradero de agua por tanque roto de Japama en Tosalibampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Durante un mes se ha estado tirando el agua por un agujero de uno de los tanques que almacenan el agua potable de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) en la comunidad de Tosalibampo, Ahome, denunció uno de los vecinos.

“Está agujerado un tanque y ya vino la Japama y no lo arregló, quedaron de traer el tanque al siguiente día y ya hace como un mes y no lo han traído. La calle está llena de agua”, dijo Cipriano Gaxiola.

El denunciante expresó que lo peor del caso es que las viviendas están sin agua y en la calle el vital líquido se está desperdiciando.

No es justo que esté corre y corre el agua y en las llaves no haya”.

El vecino, con vivienda cerca de la planta de agua, exhortó a las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome para que acudan y solucionen el problema que han dejado pasar como si no tuviera importancia.

Al principio el agujero era más chiquito y se ha ido abriendo poco a poco, y la presión del agua es muy fuerte, el agua está corriendo por la calle.”

Recalcó que no es justo que estén al corriente con el pago de los recibos del agua y no tengan el líquido en sus casas, aunque el agua para beber la tienen que comprar purificada porque dijo que la que sale de la planta no está en buen estado.