Denuncian trabas a registros de candidatos en el Módulo Sevelbampo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Denuncian trabas para el registro de candidatos a la presidencia en el Módulo de riego Sevelbampo en Ahome.

La inconformidad fue externada directamente por el profesor Luis Manuel Rivera Villela, presidente del comisariado del ejido Plan de Guadalupe, luego de recibir por parte del gerente del organismo la negativa del registro formal de su planilla para contender por la dirigencia del organismo.

Visiblemente molesto, indicó que su presencia en las oficinas de este organismo hidroagrícola esta mañana fue para registrar una planilla en cumplimiento a los términos de los estatutos del organismo, pero grande fue su sorpresa cuando le negaron el registro porque no va acompañada por los candidatos del sector particular, en este caso los que contenderán por la tesorería.

Acusó que esto es una abierta ilegalidad porque en los 18 años que tiene el organismo siempre la planilla del sector particular es la misma que se maneja para todos los candidatos del sector social cuando a este le toca la presidencia del organismo y al sector particular la tesorería en respeto a la alternancia, y ahora no ve porque quieren cambiar las cosas y quieres que busquen a pequeños propietarios para que integren una planilla diferente.

Manifestó que a esta arbitrariedad le harán frente y por pronto convocarán a los usuarios para que acudan a esta organismo el día de mañana martes a las 11 de la mañana a preguntarle de manera pacífica a los actuales directivos el porque ahora pretenden hacer las cosas de esta manera, cuando en las 6 elecciones de alternancia que han tenido siempre ha sido la misma planilla del sector particular para todos los candidatos.

Adelantó que incluso, de no ser respetados sus derechos, están dispuestos a acudir a los tribunales para exigir que se respeten sus derechos como usuarios a votar y ser votados.