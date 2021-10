Derechohabientes del Issste de Los Mochis denuncian falta de medicamentos

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que desde hace meses existe un faltante de medicamentos en el Issste, jubilados, pensionados y activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron manifestarse este lunes en la explanada de la clínica Los Mochis.

Al respecto, Julio Cesar Pérez Sierra calificó esta situación como grave, pues señaló que entre las claves con las que no se cuentan no sólo son para padecimientos menores, sino algunos son requeridos en pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas, incluso, para algunos que padecen cuadros serios como el cáncer.

“Tengo dos hijas, una tiene una enfermedad crónica degenerativa, no hay calmante para esa enfermedad, mi otra hija fue operada de cáncer, tiene el problema, tenía cita el 8 de octubre en la ciudad de México con el Oncólogo para la evaluación de su problema”, señaló.

En ese sentido, insistió en que no sólo se trata de un medicamento en especial, es decir, aseguró que nunca surten las recetas al 100 por ciento.

“Si vienes con varias recetas cuando no es juana es chana, cuando no te falta uno, te falta otro, nunca hay el 100 por ciento del medicamento, ni el 80, el 80 sería mucho. Ahorita lo que me duele es la insensibilidad del estado, del gobierno y del Issste porque en el caso de mi hija desde septiembre se metió la documentación de sus vuelos a la ciudad de México y no se resolvió. No dan la cara, es octubre y nos dicen que hasta en enero habrá presupuesto”, enfatizó.

jubilados, pensionados y activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron ante la falta de medicamentos en el Issste. Foto: Debate

Mientras tanto, Idelfonso Torres Blanchett pidió a las autoridades, especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador tomarse en serio este tema, pues dijo que no sólo corresponde a la unidad local, sino es un problema general que afecta a quienes deberían gozar de una atención de calidad.

“El Issste no está cumpliendo con su responsabilidad social, que lo sepan desde aquí porque una cosa es lo que le informan allá arriba, si no lo cree, que se baje de donde está y se ponga en nuestros zapatos el señor Presidente de la República, ojalá que no llegue a tener un caso él de un enfermo porque entonces si nos entendería. Vamos a continuar, no nos queda de otra, no somos revoltosos pero vamos a luchar por una salud digna como mexicanos y el derecho que nos otorga la constitución”, abundó.