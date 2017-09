Derechos Humanos prioriza atender tema de desplazados

En la sede del Senado de la República, la Comisión de Derechos Humanos presentó su Informe de Actividades 2016-2017, en este marco, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, secretaria de esta comisión, priorizó la atención del tema de desplazados.

Ante esta grave problemática que vive Sinaloa, en donde más de 30 mil personas se han tenido que trasladar de sus comunidades a las zonas urbanas por el tema de la violencia, la legisladora enfatizó la importancia de implementar medidas y reformas con el objetivo de apoyar a esas grupos que prácticamente lo pierden todo, casa, trabajo, escuela, además de llegar a una zona urbana en donde no los reciben, no se sabe a dónde van o qué pasa con ellos,

“Me siento orgullosa de pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos, es una de la más productivas, estoy segura que este año va a ser el tiempo de alcanzar una reforma para el tema de desplazamiento que tanto afecta a Sinaloa, pero también a al menos diez estados más de la república, vamos a seguir luchando, así luchamos por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando nos dijeron que locas están, eso no se puede meter a la ley, es una frivolidad, ese fue el concepto en ese año y hoy la Ley de Acceso es una realidad, ha tenido muchas reformas y más que va a tener porque los derechos humanos de las niñas y mujeres de este país no están en negociación, no son opcionales ni discrecionales”, acotó Gastélum Bajo.

Comentó que el informe tiene un gran propósito, poder decirle a la ciudadanía que lo que se propusieron en años anteriores lo han logrado y que lo que se están proponiendo ahora, también lo lograrán, esto refiriéndose al tema de desplazamiento forzado.