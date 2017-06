Derroche de talento de los jóvenes de la Oscij

Con un programa titulado “Concierto Pop en Homenaje a The Beatles”, la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de Los Mochis engalanó la Concha Acústica de la EVA la noche del domingo, con un concierto armonioso y encantador, bajo la dirección del maestro Sergio Martínez Chávez, que cautivó a una enorme concurrencia.

Con este concierto en el que participó el grupo Capital Rock, que dirige Jesús Ortega, la Oscij de Los Mochis clausura su ciclo escolar y celebra su quinta aniversario de haberse conformado por alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, quienes dieron muestra de su gran nivel musical alcanzado, con la guía de sus maestros la soprano Consuelo Vázquez en el coro y la dirección artística de Martínez Chávez.

Estos jóvenes que se llevaron las miradas del público desde el momento de subir al escenario y sus aplausos en cada intervención musical.

La velada incluyó un repertorio conformado por los mayores éxitos del afamado Cuarteto de Liverpool.

El grupo musical recibió también una fuerte ovación tras interpretar un programa cuidadosamente estructurado para orquesta. Los más de 170 jóvenes músicos y privilegiadas voces dieron al público por espacio de poco más de hora y 30 minutos una muestra de que están para grandes cosas en un futuro no lejano.

Repertorio

La velada arrancó con un popurrí de temas de The Beatles a cargo de la Oscij que permitía al espectador una clara identificación de la raíz popular de cada pieza de concierto como “Let it Be, “Hey Jude”, And I Love Her”, entre otras.

Tras esa ejecución vinieron los primeros aplausos de la noche para los jóvenes músicos. Luego hicieron su aparición los integrantes del grupo local Capital Rock con famosas baladas como “She loves you”, “I want to hold your hand”.

La fiesta continuó con la fusión de coro, orquesta y grupo musical de forma espectacular, y le siguieron temas como “Michelle”, “Hello”, “Good bye”, la canción psicodélica “A day in the life”, la composición de George Harrison “I Need You”.

La sorpresa de la noche la dio el maestro Sergio Martínez al cantar un tema que dedicó a su padre, para culminar de forma espectacular la noche con “Hey Jude”, “Imagine”, de John Lennon, y ‘Yesterday’.