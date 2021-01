Desarrolladores de vivienda abandonan el giro de interés social y se enfocan al residencial

Los Mochis, Sinaloa.- El déficit de vivienda en Sinaloa es del 46 por ciento, pero específicamente en el segmento de mercado de interés social es de un 60 por ciento, informó Horacio Castro.

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), delegación Los Mochis, expuso que es esto se debe a que los desarrolladores de vivienda han abandonado el giro de la vivienda de interés social al no haber demanda y se pasaron al segmento de la construcción de vivienda media y residencial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Como muestra basta un botón. Dense una vuelta por la ciudad y se van a dar cuenta que hay más fraccionamientos de vivienda media y residencial que de interés social porque al no haber una demanda porque al trabajador no le alcanza para comprar su vivienda, el desarrollador no construye y no oferta ese tipo de vivienda porque la demanda es muy baja".

Comentó que en Los Mochis solamente en el sector sur oriente y muy poquito el sur poniente hay oferta de interés social.

"Y si nos vamos a la media y residencial, se van a dar cuenta que tanto en el norte, en el sur fuertemente, en el poniente, cada vez hay más privadas, viviendas de entre 650 y 700 mil pesos hasta 4 millones y medio de pesos.

Leer más: Corto provoca movilización de bomberos en Los Mochis