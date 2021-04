Desconoce alcaldesa de Ahome retiro de propaganda electoral por parte de funcionarios

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que a través de las redes sociales se ha denunciado el supuesto retiro de propaganda electoral por porte de trabajadores del Ayuntamiento de Ahome, la alcaldesa sustituta Socorro Calderón Guillén dijo desconocer estos hechos.

Cabe mencionar que aparentemente este hecho se registró el pasado fin de semana, personal de la Comuna a bordo de unidades oficiales llegaron hasta un domicilio ubicado en el Ejido Flor Azul para retirar una lona del candidato de la coalición PRI, PAN y PRD.

“Te soy honesta, hasta ahorita me estoy enterando, no tengo conocimiento, déjenme investigar, voy a investigar, porque la verdad si está prohibido retirar propaganda, solamente quien la puso la puede retirar o el dueño de la casa la puede retirar”, puntualizó.

Calderón Guillen recordó que al inicio del periodo de campaña, extendió una circular en donde se le pedía a todos los funcionarios y quienes forman parte de este Ayuntamiento que se abstuvieran de acudir a eventos políticos en horario laboral, incluso, les pedía no pronunciarse abiertamente a favor de un candidato para evitar problemas.

“Yo he hecho reuniones con regidores, con funcionarios, les he girado por escrito con la finalidad de que no caigan en esos errores, ellos después de las 4 de la tarde pueden hacer lo que ellos quieran y sábado y domingo también, sin utilizar vehículos del Ayuntamiento”.

