Desconoce orden de hacer voto cruzado dentro del Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis.- A pesar de que el candidato a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ya se refirió a que “alguien” del Ayuntamiento está incitando al voto cruzado el próximo 6 de junio, el diputado Federal, Ignacio Mier dijo desconocer tal indicación.

Cuestionado sobre si esta persona pudiera ser el alcalde con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno con quien se le relaciona de manera cercana, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que habrá que sentarse con el también candidato plurinominal a fin de aclarar el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Denuncian que Iberdrola está detrás de la campaña del PT en Ahome

“No tenía conocimiento, me estoy informando, no lo creo, pero si hay esa duda en un rato hablo con él, no lo creo pero voy a hablar con él, tengo la confianza, tengo la calidad moral y la fuerza política para hablar con él si fuera el caso. Yo no hago jalón de orejas ni a mis nietos pero si políticamente tengo la fuerza política para hacerlo”, aclaró.

Por último, dijo que no especulará sobre el tema, sin embargo, aseguró que habrá de investigarlo.