Desconocen si Paúl Corona fue despedido por el alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Fue la tarde del viernes cuando surgió de manera extraoficial la versión de que Paúl Corona Mercado, responsable de la Unidad de Inversión, había sido despedido de la administración municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Sin embargo, ningún funcionario pudo corroborarlo. La síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, dijo desconocer el caso.

Antecedente

“La verdad es que desconozco esta información. No he escuchado nada ni tampoco se me ha notificado de nada”, precisó.

Cabe recordar que Paúl Corona ha sido señalado de incurrir en conflicto de interés, pues tanto él como su esposa y demás familiares han aparecido en la lista de proveedores del municipio, lo cual es una violación al Reglamento de los Servidores Públicos que marca que ningún servidor público o familiar cercano o directo podrá recibir recursos de erario por la prestación de un servicio y la venta de algún producto.

El funcionario en mención está siendo investigado por este delito por el Órgano Interno de Control, y hace algunos días, el encargado, Pável Castro, comentó que estaban en la etapa de recabar información y, por lo tanto, no había sido llamado a declarar el involucrado.

Compromiso

Valenzuela Benites comentó que aun cuando muchas áreas del municipio no están laborando al 100 por ciento, el área de la Sindicatura de Procuración continúa su trabajo de manera normal, por lo que tanto el caso de Corona Mercado, como otros que se siguen, podrán quedar concluidos una vez que pase la contingencia.

“Si ustedes van a mi oficina se podrán dar cuenta de que seguimos trabajando de manera normal. Nosotros tenemos un compromiso, que es sacar adelante todos los pendientes que tenemos, no solo el de Paúl Corona, sino todos los que tenemos, pero especialmente ese de Paúl es algo que nos ocupa y en el que estamos trabajando. Esperamos poder tener una respuesta lo más pronto posible. Es algo que tenemos pendiente”, precisó.

