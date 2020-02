Desde ayer se pagó a docentes de la UAIM: rectora

Los Mochis, Sinaloa.- Fue a las 17:30 horas del día de ayer cuando se pagó el complemento de aguinaldo a los docentes de la Universidad Autónoma Indígena de México, faltan los trabajadores de confianza, informó María Guadalupe Ibarra Ceceña.

La rectora de la UAIM manifestó que preparar la nómina y excluir de esta a todo el personal que tiene puestos de confianza no es cualquier cosa, pues dijo que lleva su tiempo preparar esa nómina de complemento de aguinaldo, la cual ya estaba programada, pero solo a todos los docentes, al personal que no es de confianza.

"No alcanzaba para todos, entonces en un acuerdo con los representantes sindicales conveniamos que se iba a pagar nada más a todos los profesores sindicalizados y no sindicalizados pero que fueran de base o supernumerarios, pero que no tengan ningún puesto de confianza, incluidos los representantes sindicales que se iban a sacrificar en seguir esperando, igual que el personal de mi equipo de colaboradores", dijo.

Añadió que cuando quedó programado el pago lo único que les dijo es que el pago quedaría en una hora, que levantarán el paro y se fueran a trabajar.

"A las 5:30 de la tarde cayó el pago de todos los profesores de base y supernumerarios que no tienen un puesto de confianza, pero no porque no queramos sino que no alcanzaba".

Expuso que solo quedó pendiente el pago a los trabajadores de confianza.

"Seguimos pendientes, pero con lo del subsidio estatal de febrero, alcanzaríamos a cubrir eso junto con las quincenas de febrero. Ahora sí que no puedo poner fecha yo, pero yo creo que por más tardar para el día de la quincena tiene que caer, porque ahorita no tenemos para pagar las quincenas porque el subsidio federal ya se fue completo en los complementos que pagamos ayer de aguinaldo".

Destacó que el recurso que se pagó es del presupuesto ordinario 2020. "Es la partida del mes de febrero, y es lo que nos debe ahorita el estatal, lo de febrero".