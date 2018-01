"Desde chiquita jugaba a curar muñecas"

Los Mochis, Sinaloa.- Tras años de servicio en Salud Municipal, María Dolores Osorio Montes se encuentra a escasos cuatro meses de retirarse de su profesión como enfermera. Desde muy pequeña, relató, jugaba a ponerle vendas a sus muñecas, curarlas y darles medicinas.

“Mi hobby era jugar a las muñecas y ser enfermerita: hacer cofias, vendajes”, relató. Donde creció, en San Miguel, las enfermeras eran empíricas, ya que carecían de una formación profesional, mas todo lo hacían con mucho corazón y fe.

“Estaba únicamente el Centro de Salud. Ahí recuerdo que me llamaba mucho la atención esa carrera y empecé con esa aspiración, de formarme como enfermera, que es lo que me gusta”, comentó.

Los retos

Igualmente, la prestadora de servicios visualizó un ambiente complicado para los recién egresados de enfermería, por la poca disponibilidad de plazas. “Es un poco complicado porque no hay mucho trabajo, no hay oportunidades para las nuevas enfermeras. Las más viejas queremos continuar y no le damos oportunidad a la gente que va saliendo, pero estoy encantada con esta profesión y he tenido muy buenos jefes”, enfatizó.

La jornada diaria

La satisfacción más grande que le ha dejado su trabajo, manifestó, es el poder ayudar y servir a las personas.

“Si yo veo la necesidad de alguna persona que acude a mí, me siento satisfecha de poderle ayudar de una u otra manera. Enfermería es una fusión de trabajo social, medicina, psicología; hay gente que te encuentras en la calle y te pide ayuda. Uno trata de canalizarlo en los servicios o instancias que conoce y es algo muy reconfortante. Eres enfermera, pero sabes que puedes hacer más”.

Asimismo, Dolores, mejor conocida entre sus allegados como Lolita, relató que al laborar en una dependencia municipal, suele tratar con personas de todos los estratos económicos, por lo que siempre debe garantizar un trato igualitario.

“El servicio se les otorga de igual manera porque es público y estamos para apoyar a la gente vulnerable, como a todos aquellos que tienen necesidades, que lo requieren. Se siente satisfecha uno ayudando de igual manera”, destacó.

Finalmente, Dolores felicitó a todas las enfermeras que ayer festejaron su festividad en labores de atención, recuperación, rehabilitación, prevención de enfermedades y promoción de la salud.

“A las antiguas y a las más recientes generaciones de enfermeras, les pido que le echen ganas, que pongan todos los kilos en hacer un buen trabajo, tanto en los servicios asistenciales como en los programas de salud”, concluyó.

PARA ENTENDER...

Enfermeras festejan su día en México

En 1928, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) formó la Escuela de Enfermería y Obstetricia. Años después, la SSA le autorizó la especialización en enfermería sanitaria, cuya primera generación se graduó en 1938 y para celebrar la ocasión se llevó a cabo la Primera Convención Nacional, justo el 6 de enero.

En esta reunión se acordó establecer esta fecha como el Día de la Enfermera en México.

En el Sistema Nacional de Salud hay casi 300 mil enfermeras o enfermeros, según los registros de la Secretaría de Salud a nivel federal.