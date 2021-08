Desde el jueves la CFE tiene sin luz a vecinas de la colonia Anáhuac de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado jueves, los fuertes vientos registrados en Los Mochis derrumbaron una parte de un árbol generando la ruptura de un cable de energía eléctrica que al día de hoy, no ha sido reparado por la CFE, esto en las inmediaciones de la colonia Anáhuac.

Desde ese día hasta este lunes, los afectados han insistido a la paraestatal; sin embargo, no han tenido respuesta lo cual, los tiene desesperados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El jueves cuando hubo mucho viento se cayó una rama del árbol que está del otro lado de la calle, cayó sobre un carro pero no sólo eso, sino que arrancó el cable de la luz de mi casa, desde ese día he estado marcando a la comisión pero sólo me dicen que de 12 a 24 horas y ya pasaron casi 5 días y nada”, denunció uno de los vecinos del asentamiento.

Una de las vecinas que ha sido afectada de manera directa por esta situación y quien decidió omitir sus datos por miedo a represalias se dijo desesperada pues además de que el calor es intenso, temen que las altas temperaturas le genere alguna secuela peligrosa luego de haber superado el Covid-19.

“Aquí vivimos mi hermana y yo, estamos enfermas, yo tuve cáncer tengo un injerto en la nariz, pero también tuvimos Covid, tenemos miedo de que con el calor por no tener luz nos vaya a pasar algo, que se nos complique algo, por eso estamos desesperadas de que no nos haga caso la comisión por eso no tuvimos más remedio que denunciarlos”, dijo.

Los cables derribados desde el jueves. Foto: Jorge Cota/ Debate

En ese sentido, hizo un llamado a los responsables de la Comisión Federal de Electricidad para que atiendan esta situación que en este momento, solamente afecta a un domicilio ubicado por la calle Belisario Domínguez casi esquina con la calle 5 de Febrero en la colonia antes mencionada.

Leer más: Intercamaral de Los Mochis califica como un fracaso la Consulta Popular

“Estamos desesperadas, al día hablamos como 3 veces y nos dicen que esperemos, ya pasaron las 24 horas que dan como máximo y no vienen, incluso ya fuimos a las oficinas y nos dicen que de hoy no pasan, esperemos que si vengan, ya vino una camioneta pero sólo se paró y se fue y el cable ahí sigue tirado”, abundó.

Video del extraño fenómeno de la miel en el espacio

Síguenos en