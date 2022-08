Desde hace dos años están sin energía eléctrica en la Escuela Gabriel Leyva Solano de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Padres de familia y alumnos se manifestaron este lunes frente a la Escuela Primaria Gabriel Leyva Solano, reclamando que desde hace dos años no cuentan con energía eléctrica en el plantel.

Georgina Osuna Canizalez, directora de la escuela, indicó que en noviembre de 2020 les robaron el cableado de todos los módulos, desde la subestación que tienen junto al acceso principal.

“¡Casi dos años de espera!, y de gestiones y solicitudes en SEP y en Isife, y hacer la demanda en vicefíscalia para que procediera el seguro que tienen las escuelas, pero no ha habido respuesta. Lo que nos han dicho es que no hay dinero”, expuso.

“La única llamada que hemos recibido, que fue la semana pasada, que si no podíamos atender a los niños aunque fuera unas poquitas horas en la mañana, y mi respuesta fue que pues no hay condiciones, porque ni modo que no vayan los niños al baño, no vamos a estar a cubetadas”, agregó.

El plantel se ubica en la colonia Rosendo G. Castro, al extremo oriente de la ciudad, y algunas madres de familia señalaron que se les complica tener a sus hijos en la modalidad de clases a distancia porque en sus hogares no cuentan con internet.

Osuna Canizalez apuntó que el ciclo anterior lo cerraron con 175 alumnos, mientras que éste lo han iniciado con al menos 15 alumnos menos porque han preferido cambiarse de escuela.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar, que una comitiva de madres de familia bloqueó momentáneamente la carretera Los Mochis-Topolobampo, en el entronque con el bulevar Pedro Anaya, a una cuadra de la escuela, pero liberaron la vía porque un automovilista fue agresivo, y estaban acompañadas por sus hijos.