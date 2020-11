Desde hace más de un año carecen de agua en el ejido Plan de Guadalupe, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de interponer quejas ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome( Japama), y que nadie les haga caso, vecinos del ejido Plan de Guadalupe denunciaron que desde hace más de un año tienen serios problemas en el servicio de agua potable.

Rosa Imelda Zapién, vecina de esta comunidad de Ahome, señaló que durante el día apenas un chorrito es el que sale, cuando tienen suerte siendo hasta en la madrugada, cuando tienen que aprovechar para llenar las cubetas con la poca presión que les llega.

Reclamo

“Es un problema grave el que tenemos, no sube ni al lavaplatos, menos a la regadera, con decirles que desde hace más de un año no usamos la regadera porque no sirve, viene el muchacho de la Japama, le decimos la situación y nos dice que no puede hacer nada, que debemos de ir a la Japama a Mochis para que nos puedan atender. Esta situación ya no la aguantamos, es muy molesto vivir así”,indicó.

Sin agua y les cobran

Por su parte, Nicol Díaz señaló que desde hace algunos meses y debido a que no cuentan con el servicio decidió no pagar el recibo; sin embargo, la Japama ejecutó orden de corte.

“Ahorita tengo cortado el servicio porque no había pagado en varios meses, pero cómo voy a pagar por algo que no tengo. Me amaché a no pagarlo y vinieron a cortarme el agua, pedí prestado para abonar y me dijeron que iban a venir a conectarme y nada, ya ahora (ayer) hace ocho días que fui a pagar y nada”, enfatizó.

Los vecinos denuncian que la Japama no les ha dejado de cobrar a pesar de que no los dota de agua desde hace mucho tiempo. Foto: Debate

Por último, exigieron a las autoridades de Japama que les solucionen el problema del desabasto de agua que han sufrido desde hace mucho tiempo.