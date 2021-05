Desde la UAS operan portales de fake news para dañar a candidatos a gubernatura de Sinaloa: abogados

Los Mochis, Sinaloa.- El ex rector de la UAS Héctor Melesio Cuen Ojeda y el candidato a la gobernatura de Sinaloa por Morena-PAS Rubén Rocha Moya, están detrás de las fake news desde donde se ha atacado a Mario Zamora Gastélum, acusó Miguel Ruiz.

El integrante del equipo jurídico del candidato a la gobernatura por la coalición Va por Sinaloa señaló que de acuerdo a la investigación hecha al respecto, se comprobó que los actores materiales de la violencia política están sobre los ataques cibernéticos están algunos trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Uno pudiera pensar que quien se pone a hacer esas cosas (ataques cibernéticos) lo sabe hacer pero no es así, estas personas crearon las páginas, las alimentaron, tienen la respondabilidad, tenemos los correos y llegamos a identificar la dirección pública y física de dónde surgió la mayoría de las publicaciones y todas apuntan a instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, señaló.

Asimismo comentó que ya existe una carpeta de investigación sobre este en la Fiscalía; sin embargo, explicó que de manera independiente el equipo jurídico de Mario Zamora Gastélum se dedicó a realizar su propia de investigación que logró dar con siete personas que son trabajadores de la UAS y quienes están detrás de estos ataques aclarando que esto no afectará al proceso que se lleva en las instancias legales.

“Esto no es obstaculizar o dañar la investigación, estás son indagatorias y nosotros no nos podemos quedar callados porque hay un riesgo de que esto quede en la impunidad. Le están haciendo daño a un proceso electoral y se está configurando algo muy importante que es el uso de recursos públicos, materiales y humanos de una universidad para favorecer a un candidato. AMLO hablaba de que no haya compra de votos, actos ilícitos y pedía que se denunciara y hay que tomarle la palabra, ya basta, todo mundo sabe y es de conocimiento público que Melesio Cuen, ex rector de la universidad está proporcionándole todos los recursos a la candidatura de Rocha Moya”, enfatizó.

Abogados en rueda de prensa. Foto: Debate

De igual forma, precisó que el rector, Juan Eulogio Guerra es directamente responsable de cuidar la autonomía y orden de la misma y por consiguiente debe sacar las manos del procesos electoral a favor de un candidato.

Investigaciones de la Fiscalía evidencian a equipo de Morena-PAS. Foto: Debate

“Ante esta denuncia deberá tomar una decisión y lo que se le pide es que paren, ya a nadie hacen tontos, esto es una pequeña prueba y la gente no se calla y ya basta de mentir, de estar engañando y que se sigan tomando el recurso de la universidad en favor de Cuen y ahorita de Rocha Moya”.