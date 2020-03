Desde niña anhelaba portar este uniforme y lo logré: Perla Corona

Los Mochis, Sinaloa.- Es la única mujer agente de tránsito del municipio de Ahome y porta su uniforme con honor, justicia y gallardía. Perla Guadalupe Corona Osuna tiene 27 años de edad y es originaria de Mazatlán, Sinaloa.

“Mi familia la integran mi papá, mi mamá, un hermano y una hermana; mi padre es oficial de tránsito, tiene 28 años laborados, crecí rodeada de tránsitos y policías. Recuerdo que cuando era niña me ponía los zapatos y la moscova de mi papá y decía: cuando sea grande yo quiero ser como mi papá”.

Estudió la licenciatura en Criminalística y decidió seguir los pasos de su padre. Acreditó el curso de formación inicial como policía preventivo municipal y el curso de especialización para policía de tránsito especializado en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (Inecipe) en la ciudad de Culiacán.

El ver la forma en la que mi papá defiende su uniforme, me llenó tanto de orgullo que dije: quiero ser como él. Verlo me motivó y mi meta es superar el gran ejemplo que él me ha dado. No cualquiera puede ponerse en estos zapatos y realizar una labor tan importante, porque se deben hacer las cosas apegadas a la ley y también usando el criterio, se necesita mucho valor

Actualmente se desempeña como oficial de vialidad en el área de unidad técnica de accidentes de tránsito del municipio de Ahome.

“Tengo dos años y tres meses en las filas de la corporación, hice la academia en Culiacán y cuando salí empecé a trabajar en Mazatlán; después me cambiaron, tengo ocho meses en Los Mochis. En mi horario laboral cubro tres turnos de ocho horas, de 6:45 de la mañana a 2:00 de la tarde, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche y de 10:00 de la noche a 7:00 de la mañana”.

Inspira respeto

Su estampa inspira respeto, cumple su labor con abnegación y sonrisa en rostro. “Me encanta cubrir el paso peatonal de los estudiantes en entradas y salidas de las escuelas, porque las mujeres tránsito no son muy comunes en Los Mochis. Pasan los niños y me ven con asombro, me dicen ‘gracias’ con una sonrisa y eso me llena de fortaleza”.

A su llegada a una ciudad, entonces desconocida para ella, fue cobijada por la experiencia y la fraternidad de sus compañeros de la corporación.

Ya me acostumbré, pero cuando llegué estaba muy nerviosa, pensaba que iba a haber más mujeres, pero mis compañeros me cobijaron muy bien; me apoyan y cuidan mucho, más porque roto los tres turnos. Siento mucha protección y me siento más tranquila, más en casa

Es duro estar lejos de casa, pero el cariño de los suyos la reconforta aun en la distancia. Sus logros son gratificantes, la mantienen firme a la hora de extrañar.

“Es la primera vez que me separo de mi familia, después de 27 años, por primera vez me alejo de casa. Mis padres están muy orgullosos de mí, me dicen que siempre debo hacerme responsable de mis actos. Me han educado muy bien, me han dicho que ante todo debo ser respetuosa y honesta, me rijo por esa línea y hasta el momento no he tenido ningún problema.”

Convertirse en agente de tránsito fue el sueño de su infancia y luchó con determinación hasta lograrlo. Pero aún quedan metas por cumplir.

“Desde que era niña anhelaba portar este uniforme y lo logré. Cada meta que me he fijado la he cumplido, tengo proyectos, lucho por lograrlos, pero Dios sabrá si me va a permitir cumplirlos. Uno de mis deseos es ingresar a estudiar este año psicología clínica y a largo plazo poder ejercerla”.

Cada día sale a las calles con el firme propósito de servir a la sociedad, pero antes de desempeñar su labor, clama al cielo regresar con bien a casa.

Todos estamos expuestos, pero al portar el uniforme somos un blanco fácil y vulnerable para cualquier infractor y es un miedo latente. Mi deseo es llegar a casa con bien. Como oficial debo hacer mi trabajo, seré agente toda mi vida. Si una persona está en peligro, siempre estaré para apoyarla

Durante el desempeño de su labor se ha topado con sucesos lamentables que le demuestran lo efímera que puede ser la vida cuando se vive a prisa y sin precaución.

Fue un accidente en el malecón de Mazatlán, un motociclista iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, murió al momento del impacto, era menor de edad. Me impactó verlo porque se pudo haber prevenido

Perla trabaja por la movilidad, para regular la circulación vehicular y peatonal y hacer posible un tránsito más amable, y su vocación es digna de respeto y admiración.